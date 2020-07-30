12:31 30.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Названа причина резкого всплеска случаев COVID-19 в Киеве

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ. В дальнейшем прирост заболеваемости ожидается среди населения моложе 35 лет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает УРА-Информ.

Названа причина резкого всплеска случаев COVID-19 в Киеве

"Прирост +199 сегодня связан с общежитием (вспышка коронавируса в общежитии НУ "КПИ") и с тщательным обследованием всех контактных лиц", - сообщил Рубан.

Он добавил, что в дальнейшем стоит ожидать всплески заболеваний среди этой категории населения.

"Это общежития, офисы, организации, которые не придерживаются правил карантина в закрытых помещениях, потому что там риск передачи возбудителя - выше", - объяснил он.

По его словам, увеличение случаев заболеваемости COVID-19 в Киеве связано исключительно с заболеванием молодежи от 18 до 35 лет - студентов.

"Мы эту тенденцию наблюдаем уже вторую неделю из-за нарушения режима среди этой категории населения", - отметил Рубан.

Ранее сообщалось, чтоВ что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине только ухудшается. За последние сутки был установлен новый рекорд по количеству новых пациентов за 24 часа.


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