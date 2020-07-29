12:52 29.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245842:labazovych

Зеленский рассказал об амбициозных планах на счет больниц

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 июля, побывал на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве. Там глава государства дал пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.

Зеленский рассказал об амбициозных планах на счет больниц

Владимир Зеленский рассказал, что в рамках программы "Большое строительство" в пяти-шести регионах Украины будут построены мультибольницы, которые будут иметь все необходимое для различного рода операций и лечения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство". - Ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что такая инициатива будет реализована.

"Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры", - добавил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал кандидатов, которые могут заменить Леонида Кучма в Минском процессе.


Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский пригрозил сильным ответом в случае серьезной атаки на бойцов ООС Пандемия в Украине: 10 областей не соответствуют показателям для смягчения карантина Коронавирус в США: самое большое количество смертей за два месяца Зеленский рассказал, кто заменит Кучму в "Минске"
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив