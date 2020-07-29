Зеленский рассказал об амбициозных планах на счет больниц

Владимир Зеленский рассказал, что в рамках программы "Большое строительство" в пяти-шести регионах Украины будут построены мультибольницы, которые будут иметь все необходимое для различного рода операций и лечения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство". - Ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что такая инициатива будет реализована.

"Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры", - добавил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал кандидатов, которые могут заменить Леонида Кучма в Минском процессе.