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В СНБО считают коронавирус биологической войной

На данный момент никто точно не может рассказать откуда взялся коронавирус, несмотря на различные версии и исследования лабораторий и ученых.

В СНБО считают коронавирус биологической войной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который в марте заявлял без доказательств, что коронавирус COVID-19 был разработан в секретной лаборатории, на данный момент отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции может являться "биологической мировой войной".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Лигу.

"Произошла первая биологическая мировая война. Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос "мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло", - заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что на данный момент страдает весь мир.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции началась в УханеВ в конце 2019 года и позже распространилась по всему миру.

Отметим, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос в три раза за месяц.


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