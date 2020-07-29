Правильно ли в Украине ввели карантин: эксперт дал ответ

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока отметил, что введение карантинных мер было правильным решением властей, несмотря на не значительное количество

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Тогда, когда в Украине объявляли карантин, это было политическое решение. Потому что по украинскому законодательству эпидемия у нас определяется главным санитарным врачом, которого кстати на то время у нас не было - определяется, если заболели и есть в активном процессе больше 200 тысяч граждан. Мы не перешли эти показатели, поэтому решение было политическим, оно было правильным, потому что никто не знал, какая это болезнь, какие есть риски, будет ли готова система здравоохранения с этими вызовами активно работать", - отметил эксперт.

В тоже время Иван Сорока добавил, что усилиями медицинских сотрудников и системы здравоохранения Украине удалось взять контроль над инфекцией.

Ранее мы сообщали, что в стране за последние сутки зафиксировано более 1000 новых случаев заражения COVID-19.