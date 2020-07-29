Пандемия в Украине: 10 областей не соответствуют показателям для смягчения карантина

По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Черниговской области.

По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней динамика выявления новых заболевших взлетела почти в 100 раз.

Как стало известно ранее, по последним данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, в США от коронавируса за последний день умерло 1592 человека. Это самый высокий показатель смертности в США с середины мая.