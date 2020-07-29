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Пандемия в Украине: 10 областей не соответствуют показателям для смягчения карантина

Ослабить карантинные ограничения, которые были введены ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции в Украине, не готовы десять областей государства. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на украинский Минздрав.

Пандемия в Украине: 10 областей не соответствуют показателям для смягчения карантина

По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:

  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Черниговской области.

По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней динамика выявления новых заболевших взлетела почти в 100 раз.

Как стало известно ранее, по последним данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, в США от коронавируса за последний день умерло 1592 человека. Это самый высокий показатель смертности в США с середины мая.


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