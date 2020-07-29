Когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС: в Кабмине назвали сроки

По словам чиновницы, возобновление полноценных путешествий без рисков для здоровья и кошелька в ЕС не зависит от политических договоренностей, это вопрос исключительно эпидемиологической ситуации, как в Украине, так и по Европе.

Стефанишина также отметила, что, согласно рекомендациям Европейской комиссии, каждая страна ЕС может принимать решение о снятии запрета на въезд индивидуально.

Вице-премьер также добавила, что политика ЕС касательно ограничений на въезд граждан с третьих стран касается не только Украины, но и других государств во время пандемии.

"Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз - это разные вопросы. Безвиз - это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - резюмировала Стефанишина.

Как сообщалось ранее, ситуация с пандемией коронавируса в Украине не улучшается. За последние сутки было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.