Туристы из Китая: Зеленский отметил визы для граждан КНР

Украинский гарант Конституции Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с целью туризма. Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Офис президента Украины.
В ведомстве подчеркнули, что данное решение было принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
"Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что Кабинет министров Украины должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.
Указ вступает в силу со дня его опубликования - 28 июля.
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