Туристы из Китая: Зеленский отметил визы для граждан КНР

В ведомстве подчеркнули, что данное решение было принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Кабинет министров Украины должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 28 июля.

Как сообщалось ранее, еще один народный депутат Украины заразился коронавирусной инфекцией. На этот раз это представитель монобольшинства и "Слуги Народа".