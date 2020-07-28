11:40 28.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Президента Бразилии обвиняют в преступлении против человечности

Профсоюзы работников здравоохранения Бразилии, насчитывающие более одного миллиона членов, обвинили президента Жаира Больсонаро в совершении "преступлений против человечности", игнорируя катастрофу пандемии коронавируса.

Президента Бразилии обвиняют в преступлении против человечности

Штаб-квартира Unisaude подала жалобу в Международный уголовный трибунал в Гааге на следующий день после того, как государственные власти Бразилии опубликовали последние данные о пандемии. Они показали, что на прошлой неделе Бразилия как страна, наиболее пострадавшая от коронавируса после США, провела наихудшие семь дней пандемии: заболевание охватило 51 147 человек с 18 по 25 июля включительно; 1211 пациентов с COVID-19 умерли.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Общее количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии с начала эпидемии составляет 2 423 798 - 87 131 пациентов умерло.

Unisaude, объединяющий большинство врачей, медсестер и других медицинских работников, в иске, поданном в Гаагский трибунал, обвиняет Болсонаро в систематическом "игнорировании и отрицании угрозы, создаваемой пандемией", что имеет катастрофические последствия для страны в виде полного краха больничной системы, и контроля здоровья".

Ранее мы сообщали, что в Китае было зафиксировано самое большое количество новых случаев заболеваемости с марта.


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