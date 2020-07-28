Президента Бразилии обвиняют в преступлении против человечности

Профсоюзы работников здравоохранения Бразилии, насчитывающие более одного миллиона членов, обвинили президента Жаира Больсонаро в совершении "преступлений против человечности", игнорируя катастрофу пандемии коронавируса.
Штаб-квартира Unisaude подала жалобу в Международный уголовный трибунал в Гааге на следующий день после того, как государственные власти Бразилии опубликовали последние данные о пандемии. Они показали, что на прошлой неделе Бразилия как страна, наиболее пострадавшая от коронавируса после США, провела наихудшие семь дней пандемии: заболевание охватило 51 147 человек с 18 по 25 июля включительно; 1211 пациентов с COVID-19 умерли.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.
Общее количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии с начала эпидемии составляет 2 423 798 - 87 131 пациентов умерло.
Unisaude, объединяющий большинство врачей, медсестер и других медицинских работников, в иске, поданном в Гаагский трибунал, обвиняет Болсонаро в систематическом "игнорировании и отрицании угрозы, создаваемой пандемией", что имеет катастрофические последствия для страны в виде полного краха больничной системы, и контроля здоровья".
Ранее мы сообщали, что в Китае было зафиксировано самое большое количество новых случаев заболеваемости с марта.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг