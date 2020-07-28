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Перемирие на Донбассе: придерживаются ли тишины боевики

Министерство обороны Украины опубликовало информацию по поводу ситуации на Донбассе и того, как боевики придерживаются режима полного прекращения огня.

Перемирие на Донбассе: придерживаются ли тишины боевики

Сначала суток противник один раз нарушил режим тишины по состоянию на 12:00 киевского времени.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Противник нарушил режим прекращения огня на Луганском направлении. Этим утром боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Шумов из подствольного гранатомета. По последним данным потерь со стороны украинских военнослужащих нет.

На текущий момент подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

В тоже время, вчера, в первый день режима полного прекращения огня противник три раза обстрелял украинские позиции. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил вследствие вражеский вооруженных провокации не было зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня, который 28 июля официально вступил в силу на Донбассе.


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