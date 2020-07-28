14:56 28.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Нельзя въехать и нельзя выехать: миллионный город в изоляции

После обнаружения 15 случаев коронавирусной инфекции в больнице вьетнамские власти изолировали третий по величине город - Дананг. Как сообщили в правительстве, на две недели была введена санитарная изоляция в городе с населением более миллиона человек.

Нельзя въехать и нельзя выехать: миллионный город в изоляции

В настоящее время невозможно прибыть или покинуть Дананг, который расположен в Южно-Китайском море. Пляжи, которые ежедневно посещают около 50 000 человек, закрыты. Во вторник на побережье были замечены только охранники, которые следили за тем, чтобы никого не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В выходные дни тысячи в основном вьетнамских туристов должны были закончить свой отпуск в этом популярном месте отдыха. По оценкам властей, несколько тысяч человек застрянут в Дананге из-за остановки общественного транспорта, поэтому отели просят предоставить им ночлег.

Двухнедельный карантин правительства - это удар по местной туристической индустрии, которая только восстанавливается после того, как в конце апреля утихла предыдущая волна инфекций SARS-CoV-2.

В воскресенье правительство Вьетнама распорядилось закрыть несущественные предприятия и распорядиться, чтобы социальное дистанцирование соблюдалось.

Ранее мы сообщали о сроках второй волны коронавируса в Украине.


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