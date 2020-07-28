Евросоюз урежет список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить такие государства как Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

На данный момент в список также входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Стоит отметить, что Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Ранее сообщалось, что одна из самых популярных стран, куда летом ездят отдыхать украинцы на море, приняла решение изменить правила въезда для граждан Украины в связи с ситуацией с коронавирусом.