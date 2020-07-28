11:09 28.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Евросоюз урежет список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми

У ЕС в планах оставить закрытыми внешние границы для стран блока. Также в Европе планируют обновит перечень государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, Украины среди них опять не оказалось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Евросоюз урежет список стран

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить такие государства как Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

На данный момент в список также входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Стоит отметить, что Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Ранее сообщалось, что одна из самых популярных стран, куда летом ездят отдыхать украинцы на море, приняла решение изменить правила въезда для граждан Украины в связи с ситуацией с коронавирусом.


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