В Украине почти тысяча новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на пятницу, 24 июля в Украине вновь фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа родом из китайского Уханя. За прошедшие сутки заразились 972 граждан страны. Больше всего новых случаев было лабораторно подтверждено во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Такие данныеВ приводит Совет нацбезопасности на обороны, передает УРА-Информ.
Стоит отметить, что с начала пандемии коронавирусной болезни в Украине заболели уже 62 823 граждан. Вместе с тем, выздоровели уже 34 886, а за минувшие сутки побороли страшный недуг 886 человек.
Все антирекорды бьёт Львовская область, в которой было подтверждено 8588 случаев заражения. Далее следует украинская столица – Киев – с цифрой, которая равна 7396 гражданам, Черновицкая областьВ занимает третье место по количеству зараженных людей - 5485.
Количество смертельных случаев составляет по всей территории Украины равно 1571 усопшим, а за минувшие сутки скончались еще 20 человек.
Стоит отметить, что уже четвертый день растет количество новых случаев коронавируса в Украине. Сегодня на 116 случаев больше, чем вчера.
Как сообщалось ранее, карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины, вновь продлили – на этот раз до конца лета.