В Украине почти тысяча новых случаев заражения COVID-19

Стоит отметить, что с начала пандемии коронавирусной болезни в Украине заболели уже 62 823 граждан. Вместе с тем, выздоровели уже 34 886, а за минувшие сутки побороли страшный недуг 886 человек.

Все антирекорды бьёт Львовская область, в которой было подтверждено 8588 случаев заражения. Далее следует украинская столица – Киев – с цифрой, которая равна 7396 гражданам, Черновицкая областьВ занимает третье место по количеству зараженных людей - 5485.

Количество смертельных случаев составляет по всей территории Украины равно 1571 усопшим, а за минувшие сутки скончались еще 20 человек.

Стоит отметить, что уже четвертый день растет количество новых случаев коронавируса в Украине. Сегодня на 116 случаев больше, чем вчера.

Как сообщалось ранее, карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины, вновь продлили – на этот раз до конца лета.