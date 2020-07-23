14:57 23.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Трамп отправляет федеральных агентов в города: у меня нет выбора

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что в города США будет направлено больше представителей федеральной безопасности.

Трамп отправляет федеральных агентов в города: у меня нет выбора

Федеральные силы, ранее развернутые в Канзас-Сити и Портленде, теперь собираются отправиться в Альбукерке и Чикаго, где во время похорон члена банды во вторник было убито 15 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

"Я не позволю войскам Дональда Трампа приехать в Чикаго и терроризировать наших граждан", - сказал мэр Лори Лайтфут.

"Сегодня я объявляю об увеличении числа федеральных служб безопасности в сообществах насильственных преступников США", - заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он добавил, что "безудержное насилие" шокирует американцев, и у него "нет выбора". Рост статистики насильственных преступлений в основных американских агломерациях был связан с антирасистскими демонстрациями, участники которых требуют прекращения финансирования полиции.

Генеральный прокурор Уильям Барр уточнил, что около 200 федеральных агентов будут направлены в Чикаго и более 35 - в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Ранее мы сообщали, что США приказали Китаю закрыть китайское консульство в Хьюстоне.


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