Коронавирус в Болгарии: огромное падение количества иностранных туристов

Для индустрии туризма, которая в нормальных условиях обеспечивает около 12-14 процентов. ВВП Болгарии, ситуация драматическая. Во второй половине июля отели на морских курортах остаются в основном закрытыми, а открытые - не более чем на 30% заполнены.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Туроператоры и отельеры сообщают о массовых увольнениях персонала в результате кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

По данным общественного радио, 87 процентов чартерных рейсов в аэропорту Бургаса на Черном море были отменены. С начала сезона там приземлилось 218 самолетов с туристами, тогда как в июне 2019 года их было 1950, а в июле и августе прошлого года более 2800

В августе этого года. Было запланировано 1116 рейсов, но большинство из них были отменены, включая все (более 100) из Израиля.

На данный момент Болгария является открытой для украинцев, однако туда можно попасть исключительно самолетом, многие туда добирались автобусом.