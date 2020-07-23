Китай запустил первую миссию на Марс

Стоит отметить, что марсианский зонд был выпущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Эту ракету доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в июле текущего года.

Также известно о том, что в КНР завершили превращение двух ретрансляционных спутников для подготовки их к выполнению новых задач, связанных с первой китайской миссией на Марс "Тяньвень-1".

Как сообщалось ранее, карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины, вновь продлили – на этот раз до конца лета.