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Китай запустил первую миссию на Марс

В среду, 23 июля, Китайская Народная Республика успешно отправила свой первый зонд на Марс. Запуск был произведен с космодрома Вэньчан, который расположен на побережье южнокитайської провинции Хайнань. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на The New York Times.

Китай запустил первую миссию на Марс

Стоит отметить, что марсианский зонд был выпущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Эту ракету доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в июле текущего года.

Также известно о том, что в КНР завершили превращение двух ретрансляционных спутников для подготовки их к выполнению новых задач, связанных с первой китайской миссией на Марс "Тяньвень-1".

Как сообщалось ранее, карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины, вновь продлили – на этот раз до конца лета.


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