11:32 23.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Карантин в Украине на новый лад: в Минздраве уточнили новые требования

Карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины, вновь продлили – на этот раз до конца лета. Также в Кабинете Министров решили его усовершенствовать и модернизировать. Теперь регионы страны поделят на четыре зоны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

Карантин в Украине на новый лад: в Минздраве уточнили новые требования

Власти Украины решили, что отныне в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.

В Минздраве также уточнили, что в зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада официально назначила местные выборы в Украине на 25 октября этого года. Однако, как они будут проходить, если в стране и дальше будет действовать карантин? ?


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