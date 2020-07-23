Карантин в Украине на новый лад: в Минздраве уточнили новые требования

Власти Украины решили, что отныне в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.

В Минздраве также уточнили, что в зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада официально назначила местные выборы в Украине на 25 октября этого года. Однако, как они будут проходить, если в стране и дальше будет действовать карантин? ?