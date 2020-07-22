12:18 22.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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У Авакова сделали заявление и ввели спецрежим в ряде регионов из-за угрозы терактов

Сотрудники правоохранительных органов усиливают меры безопасности в ряде регионов украинского государства с целью недопущения дестабилизации ситуации и предотвращения возможных терактов.Профилактические меры будут реализованы в Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УРА-Информ.

У Авакова сделали заявление и ввели спецрежим в ряде регионов из-за угрозы терактов

Также стоит отметить, что в центральных районах ряда областей в общественных местах, где происходит массовое скопление людей, будут нести службу наряды из представителей полиции.

Области, в которых введены меры предосторожности:

  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Тернопольская
  • Винницкая
  • Ивано-Франковская

Сотрудники органов правопорядка совместно со служащими Нацгвардии будут патрулировать улицы в городах, автостанции, и ж/д вокзалы. На въездах и выездах из регионов появились специальные мобильные посты. Наряды намерены осуществлять проверку документов и проводить поиск взрывных устройств.

Меры, которые будут проведены в городах:

  • Проверка документов и проведение поверхностного осмотра
  • Мероприятия по обнаружению взрывоопасных предметов
  • Обеспечение безопасного движения на дорогах

В ведомстве также подчеркивается, что в Волынскую область направлены взрывотехники из Ровенской области.

Ранее сообщалось, что в украинском Министерстве внутренних дел рассказали детали специальной операции по захвату и поимке террориста Максима Кривоша в Луцке и освобождению заложников, которых удерживал мужчина.


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