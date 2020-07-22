У Авакова сделали заявление и ввели спецрежим в ряде регионов из-за угрозы терактов

Также стоит отметить, что в центральных районах ряда областей в общественных местах, где происходит массовое скопление людей, будут нести службу наряды из представителей полиции.

Области, в которых введены меры предосторожности:

Житомирская

Закарпатская

Львовская

Ровенская

Хмельницкая

Черновицкая

Тернопольская

Винницкая

Ивано-Франковская

Сотрудники органов правопорядка совместно со служащими Нацгвардии будут патрулировать улицы в городах, автостанции, и ж/д вокзалы. На въездах и выездах из регионов появились специальные мобильные посты. Наряды намерены осуществлять проверку документов и проводить поиск взрывных устройств.

Меры, которые будут проведены в городах:

Проверка документов и проведение поверхностного осмотра

Мероприятия по обнаружению взрывоопасных предметов

Обеспечение безопасного движения на дорогах

В ведомстве также подчеркивается, что в Волынскую область направлены взрывотехники из Ровенской области.

Ранее сообщалось, что в украинском Министерстве внутренних дел рассказали детали специальной операции по захвату и поимке террориста Максима Кривоша в Луцке и освобождению заложников, которых удерживал мужчина.