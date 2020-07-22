У Авакова сделали заявление и ввели спецрежим в ряде регионов из-за угрозы терактов

Сотрудники правоохранительных органов усиливают меры безопасности в ряде регионов украинского государства с целью недопущения дестабилизации ситуации и предотвращения возможных терактов.Профилактические меры будут реализованы в Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УРА-Информ.
Также стоит отметить, что в центральных районах ряда областей в общественных местах, где происходит массовое скопление людей, будут нести службу наряды из представителей полиции.
Области, в которых введены меры предосторожности:
Сотрудники органов правопорядка совместно со служащими Нацгвардии будут патрулировать улицы в городах, автостанции, и ж/д вокзалы. На въездах и выездах из регионов появились специальные мобильные посты. Наряды намерены осуществлять проверку документов и проводить поиск взрывных устройств.
Меры, которые будут проведены в городах:
В ведомстве также подчеркивается, что в Волынскую область направлены взрывотехники из Ровенской области.
Ранее сообщалось, что в украинском Министерстве внутренних дел рассказали детали специальной операции по захвату и поимке террориста Максима Кривоша в Луцке и освобождению заложников, которых удерживал мужчина.