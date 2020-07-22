13:01 22.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245741:labazovych

Степанов рассказал о том, как дети будут учиться с первого сентября

Менее полтора месяца остается до возобновления учебного года, однако на данный момент так и не представлен четкий план, как будут работать школы с первого сентября.

Степанов рассказал о том, как дети будут учиться с первого сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на данный момент разрабатываются необходимые правила, которые будут действовать учебных заведениях, чтобы ученики и учители смогли бы безопасно проводить учебный процесс.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Так вот сейчас мы думаем, как все учесть и совместить: чтобы 1 сентября дети пошли в школу, чтоб формат обучения был безопасен и чтоб каждое учебное заведение смогло его обеспечить. Недавно с исполняющим обязанности министра образования мы дискутировали на эту тему. Полагаю, что до конца июля выработаем четкие правила и рекомендации, в зависимости от развития ситуации", - отметил глава МОЗ.

Он добавил, что будут четко указаны показатели, при которых будет действовать чистое дистанционное обучение; при каких – смешанное, а при которых и стационарное, и дистанционное. Все должно быть представлено до первого августа.

Напомним, что по последним данным в Украине почти 61 000 случаев заражения коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей Большая утечка данных бесплатных VPN: проверьте пользовались ли вы этими программами Синоптики снова удивляют: чего ждать украинцам в ближайшие дни Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
Проишествия
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
  • 09:51 В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
  • 09:12 Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив