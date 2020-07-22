Степанов рассказал о том, как дети будут учиться с первого сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на данный момент разрабатываются необходимые правила, которые будут действовать учебных заведениях, чтобы ученики и учители смогли бы безопасно проводить учебный процесс.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Так вот сейчас мы думаем, как все учесть и совместить: чтобы 1 сентября дети пошли в школу, чтоб формат обучения был безопасен и чтоб каждое учебное заведение смогло его обеспечить. Недавно с исполняющим обязанности министра образования мы дискутировали на эту тему. Полагаю, что до конца июля выработаем четкие правила и рекомендации, в зависимости от развития ситуации", - отметил глава МОЗ.

Он добавил, что будут четко указаны показатели, при которых будет действовать чистое дистанционное обучение; при каких – смешанное, а при которых и стационарное, и дистанционное. Все должно быть представлено до первого августа.

Напомним, что по последним данным в Украине почти 61 000 случаев заражения коронавирусом.