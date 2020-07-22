Синоптики снова удивляют: чего ждать украинцам в ближайшие дни

С Западной Европы в Украине продолжает поступать прохладный атлантический воздух, который охватит всю страну, при этом в ближайшие дни не ожидаются осадки.

В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг по всей территории страны не ожидаются осадки. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 9 до плюс 14, днем от 20 до 25 градусов. На Юге будет теплее – до 20 ночью и до 29 днем. 23 июля в Киеве также без осадков, температура ночью до плюс 14, а днем до 24.

24 июля преимущественно также без дождей, только ночью в Одесской области и днем в Карпатах местами могут пройти небольшие кратковременные дожди, а также гроза.

Температура ночью будет от десяти до 15 градусов, а днем от 23 до 28 градусов. На Западе днем до 25, а на Юге до плюс 33. В столице в этот день без дождей, температура ночью до 15 градусов выше нуля, а днем до плюс 25.

По состоянию на утро 22 июля температура воды в Черном и Азовском морях была от 22 до 25 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Черном море начались международные учения, кроме Украины и США принимают участие еще 6 стран.