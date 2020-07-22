Семь регионов Украины все еще не готовы смягчать карантин

На данный момент в Украине еще семь регионов не готовы к тому, чтобы ослабить карантинные ограничения.
По данным на 22 июля семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для того, чтобы смягчить карантин. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
к ослаблению карантинных ограничений не готовы: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Волынская область не отвечает критерию по процентному выявлению новых случаев заболеваемости. В закарпатской области очень высокий уровень загруженности коек в больницах. В Ивано-Франковской области сразу два показатели не отвечают нормам – это процент выявления новых случаев заболеваемости и динамика роста. Также этим критериям не соответствует и Львовская область.
В Тернопольской области неутешительная динамика роста заболеваемости, а в Харьковской - процент выявления новых случаев заболеваемости. Черниговская область не отвечает критерию по количеству тестирований.
Напомним, что в Украине почти 61 000 случаев заражения начиная с начала пандемии.