Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 15 миллионам

По состоянию на 5:30 утра среды, 22 июля, в мире зарегистрированы было зарегистрировано 14 898 145 случаев заражения коронавирусной болезнью.

За сутки прирост составил еще 242 740 новых зараженных смертельным вирусом.

При этом 615 462 людей скончались в результате коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что за сутки умерли 6 246 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине не намерен отступать. Ситуация остается стабильной, но снова было зафиксировано более 800 новых случаев заражения.