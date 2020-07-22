Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 15 миллионам

По состоянию на утро среды, 22 июля, по всему земному шару было лабораторно подтверждено 14,9 миллиона инфицированных коронавирусом нового поколения COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 243 тысячи человек по сравнению с днем ранее. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные Worldometers.
По состоянию на 5:30 утра среды, 22 июля, в мире зарегистрированы было зарегистрировано 14 898 145 случаев заражения коронавирусной болезнью.
За сутки прирост составил еще 242 740 новых зараженных смертельным вирусом.
При этом 615 462 людей скончались в результате коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что за сутки умерли 6 246 человек.
Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине не намерен отступать. Ситуация остается стабильной, но снова было зафиксировано более 800 новых случаев заражения.