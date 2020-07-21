16:31 21.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В украинской столице резко испортилась погода

В украинской столице и области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. В Киеве уже идет сильный дождь и штормовой ветер. Об этомВВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В украинской столице резко испортилась погода

Столичные синоптики предупреждали, что в Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца дня 21 июля, будет идти гроза, местами шальной ветер 15-18 м/с.

Сейчас в городе гроза, молния, ветер и сильный дождь.

Ранее сообщалось, что вВВ Черном море стартовали очередные международные учения "Си Бриз 2020", в котором принимают участие восемь стран, в том числе и Украина.


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