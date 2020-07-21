09:33 21.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: более 60 000 случаев заражения, более 1500 смертей

Коронавирус в Украине продолжает преодолевать очередные статистические отметки. Так в стране зафиксировано уже более 60 000 случаев заражения и более 1500 летальных случаев.

Коронавирус в Украине: более 60 000 случаев заражения, более 1500 смертей

По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Снова более 600 новых пациентов за сутки. 673 новых случая заболевания коронавирусом только за последние 24 часа. Больше всего новых случаев снова во Львовской области, там 114 новых позитивных тестов на COVID-19. В общей сложности в этом регионе выявлено 8 229 случаев коронавируса, из которых активными являются 6 308 пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За последние сутки в стране умерло 20 пациентов со смертельной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже умерло 1 518 человек. Полностью победило болезнь в стране 32 199 человек. На данный момент с болезнь борются еще 26 449 человек.

В столице Украины Киеве, который занимает второе место по количеству выявленных случаев заболеваемости, зафиксировано выявлено 7 034 случая заражения COVID-19.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина ко второй волне коронавируса.


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