Толпы туристов в курортном городке Италии: мэр попросил помощи у полиции

Толпа на острове подвергла суровым испытаниям соблюдение правил борьбы с коронавирусом и побудила мэра Марино Лембо направить письмо в штаб-квартиру карабинеров, полицию и власти соседней провинции Неаполя с просьбой увеличить количество офицеров по выходным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Лембо, цитируемый итальянскими СМИ, пояснил, что полиция и карабинеры должны контролировать не только ситуацию в порту и высадку туристов, но также главную площадь и улицы Капри, наводненные толпами, где не соблюдаются социальные дистанции.

Отметим, что в Италию начали пускать уже многих туристов, однако на данный момент в стране продолжают фиксироваться новые случаи заболеваемости на коронавирус. Каждый это более 200 больных на инфекцию и около десяти смертельных случаев каждые 24 часа. Однако количество активных больных продолжает уменьшаться.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано почти 60 000 случаев заражения коронавирусом.