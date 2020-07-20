13:09 20.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245685:labazovych

Толпы туристов в курортном городке Италии: мэр попросил помощи у полиции

Мэр итальянского острова Капри, который на выходных посетило множество туристов, выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения санитарных требований и попросил силы безопасности усилить патрулирование.

Толпы туристов в курортном городке Италии: мэр попросил помощи у полиции

Толпа на острове подвергла суровым испытаниям соблюдение правил борьбы с коронавирусом и побудила мэра Марино Лембо направить письмо в штаб-квартиру карабинеров, полицию и власти соседней провинции Неаполя с просьбой увеличить количество офицеров по выходным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Лембо, цитируемый итальянскими СМИ, пояснил, что полиция и карабинеры должны контролировать не только ситуацию в порту и высадку туристов, но также главную площадь и улицы Капри, наводненные толпами, где не соблюдаются социальные дистанции.

Отметим, что в Италию начали пускать уже многих туристов, однако на данный момент в стране продолжают фиксироваться новые случаи заболеваемости на коронавирус. Каждый это более 200 больных на инфекцию и около десяти смертельных случаев каждые 24 часа. Однако количество активных больных продолжает уменьшаться.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано почти 60 000 случаев заражения коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
Разумков назвал причину падения доверия к власти Зеленский высказался по поводу годовщины смерти Шеремета: Это преступление – позор для Украины "Слуге Народа" не хватает депутатской зарплаты: она слишком маленькая Коронавирус в Украине: почти 60 000 случаев заражения
Проишествия
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив