15:13 18.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245678:Nataly

Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иранская сторона передала французской стороне "черные ящики"В сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд,В передает УРА-Информ со ссылкой ресурс parsine.com.

Иран передал Франции

По словам чиновника, бортовые самописцы сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном передали Франции еще вчера.

"В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию ", - добавил Бахарванд.

Ранее сообщалось, что украинские власти не согласны с Ираном касательно версии о человеческой ошибке сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.


Поделиться

Читайте также:

  • В Иране освободили 70 тысяч заключенных из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

  • У министра культуры Франции Франка Ристера диагностировали так званый смертельный коронавирус. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает агентство "AFP".

  • Компания Международные авиалинии Украины начала выплачивать компенсации семьям пассажиров, которые погибли в авиакатастрофеВ возле Тегерана.

  • Похоже, что власти Ирана не намерены в ближайшее время вести переговоры с украинской стороной по поводу выплаты компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета украинской компании Международные авиалинии Украины.

  • У розслідуванні обставин авіакатастрофи літака МАУ, в який зазнав аварії над Тегераном, українську сторону бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "чим повинна була". Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

  • "Намечаются глобальні політичні зрушення, і Україна загрожує стати їх жертвою, - пише німецьке видання Die Welt. - У міру того, як провідні європейські держави, такі як Франція і Німеччина, віддаляються від США, вони більш-менш відкрито просувають своє зближення з путінської Росією. Хоча США навіть збільшили свою економічну і військову допомогу країні, незважаючи на підривні дії президента Трампа, вони не беруть участь в прямих переговорах з Москвою про майбутнє Східної України. і ніхто не може бути впевненим у тому, що одного разу Трамп не вирішить закл чить "угоду" з главою Кремля, яким він захоплюється, зрадивши при цьому інтереси України".

  • У найближчі дні в Україну приїде делегація з Ірану з розслідування справи про катастрофу українського літака МАУ над Тегераном в січні 2020 року. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в понеділок, другого березня.

  • В Колумбії в четвер вранці, 13 лютого, розбився двомоторний літак. В результаті аварії щонайменше чотири людини загинули.

  • В Ірані смертельний штам нового коронавірусу забрав життя першого чиновника. Жертвою "СOVID-19" став член дорадчого органу при вищому керівникові Ірану Мохаммад Мірмохаммаді, повідомляє "ISNA".

  • "(...) Хто зараз ще цікавиться Сирією? Безсумнівно, деякі світлі особистості або ті, чия робота пов'язана з нею в канцеляріях або редакціях, однак політичних лідерів залишилося вже небагато. В цьому відношенні характерна агонія провінції Ідліб. З газет нам відомо, що з середини грудня 2019 року спільне наступ сил режиму Дамаска і російських ВПС призвело до того, що понад 600 тис. людей опинилися на дорогах, в основному жінки і діти; ці люди часто приїжджають з інших регіонів країни, відвойованих у порівнянних умовах. у провінціїІдліб, як і всюди, стерті з лиця землі цілі міста. Російські літаки руйнують десятки лікарень або медичних установ, що порушує норми гуманітарного права, але тепер це вважається "нової нормальністю", - пише Мішель Дюкло, колишній посол Франції в Дамаску, спеціальний радник інституту Монтеня, автор книги "Довга сирійська ніч" (видавництво Observatoire, 2019), на сторінках Le Monde.

  • Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail розповів останню інформацію з приводу ситуації з розслідуванням авіакатастрофи збитого літака компанії МАУ над Тегераном.

  • Офіс генерального прокурора не зміг встановити пряму комунікацію з правоохоронними органами Ірану. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає прес-центр відомства.
 
В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших Данные за 17 июля: в Украине более 800 заболевших на коронавирус
Проишествия
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив