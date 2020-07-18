Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иранская сторона передала французской стороне "черные ящики"В сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд,В передает УРА-Информ со ссылкой ресурс parsine.com.
По словам чиновника, бортовые самописцы сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном передали Франции еще вчера.
"В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию ", - добавил Бахарванд.
Ранее сообщалось, что украинские власти не согласны с Ираном касательно версии о человеческой ошибке сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.