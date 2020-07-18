Иран передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ

По словам чиновника, бортовые самописцы сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном передали Франции еще вчера.

"В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию ", - добавил Бахарванд.

Ранее сообщалось, что украинские власти не согласны с Ираном касательно версии о человеческой ошибке сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.