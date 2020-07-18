13:43 18.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Данные за 17 июля: в Украине более 800 заболевших на коронавирус

Коронавирусная болезнь на территории Украины после ослабленияВ карантинных ограничений, которые были введены ранее на всей территории страны,В поднял планку и "опускает" ее только на выходных. По состоянию на утро субботы, 18 июля, в стране зафиксировали 58 111 случаев заражения. Об этомВ сообщает РНБО, передает УРА-Информ.

Данные за 17 июля: в Украине более 800 заболевших на коронавирус

За минувшие 24 часа в Украине вирус родом из Китая лабораторно подтвердили у 847 человек.

Также сообщается, что 1477 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +21 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавирусной инфекции за сутки 756 человек, всего - 30 525.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных ограничений нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По словам главы украинского государства, власти страны не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против COVID-19 проводятся в США и Китае, они могут быть готовы в конце этого года. Подобные продвинутые работы также проводятся в Европе.


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