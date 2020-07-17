15:40 17.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вся Украины "с восторгом" наблюдает за судом по делу МН17, - Енин

Граждане УкраиныВ  "с восторгом" наблюдают за судом в Нидерландах по делу о катастрофе МН17. В Министерстве иностранных дел Украины называют судебный процесс образцово-показательным. Об этомВ говорится в материале РБК-Украина "В ожидании наказания: что происходит с делом МН17 спустя шесть лет", передает УРА-Информ.

Вся Украины

В комментарии замминистр иностранных дел Евгений Енин рассказал, что считает уголовный процесс в суде Гааги "образцово-показательным".

"Мы с восторгом наблюдаем за рассмотрением Окружным судом Гааги дела против первых обвиняемых в сбитии самолета рейса МН17. Для нас этот процесс является как показательным, так и поучительным. Качество обвинения, по моему мнению, очень высокое", - подчеркнул чиновник.

Он также подчеркнул, что надеется на то, что Совместная следственная группа (JIT) сможет собрать достаточно новых доказательств и перед судом предстанут и другие подозреваемые в трагедии.

Как ранее сообщалось,В возле Верховной Рады Украины произошла стычка сотрудников правоохранительных органов с участниками митинга в поддержку украинского языка. За утро пятницы полицейские уже второй раз пытаются препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга.


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