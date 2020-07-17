Коронавирус возвращается в Синьцзян: паника и отмененные рейсы

Власти Урумчи, население которых составляет 3,5 миллиона человек, закрыли единственную линию метро в четверг вечером и ограничили прилет и вылет из местного аэропорта. В пятницу было отменено более 600 рейсов, то есть более 80 процентов из всех запланированных на этот день.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Быстрая реакция властей удивила жителей города. В супермаркетах началась паника в магазинах, так как некоторые жилые комплексы объявили о планах ограничения свободы выезда.

Эти меры предпринимаются в ответ на обнаружение коронавирусной инфекции у 24-летней женщины, у которой развились симптомы заболевания. Позже инфекция также была подтверждена у трех человек их ее круга общения, хотя у них не было симптомов.

Коронавирусная инфекция была подтверждена у бизнесмена из Синьцзяна в четверг в восточной китайской провинции Чжэцзян. Он был также классифицирован как бессимптомный.

Ранее мы сообщали, что в США был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству случаев заражения.