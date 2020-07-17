Бросил окурок - заплати 2500 гривен штрафа: новый законопроект Верховной Рады

Соответствующий законопроект народные депутаты смогут рассмотреть уже осенью. Юрист Лилия Баюш отметила, что закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе и ответственность за бросание окурков и другого мусора на улицах или не установленных для этого местах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PravdaTUT.Lviv.

"Страна подписала соответствующие договоры и должна привести свое законодательство к законодательству в этой сфере в странах Европейского Союза. Фактически, нас сейчас обязывают усилить ответственность", - отметила юрист.

На данный момент штрафы весьма смешные, ведь за выброшенный мусор из поезда придется заплатить до 170 гривен, а если выбросить мусор из автомобиля – то придется заплатить всего 17 гривен. В тоже время сейчас предлагается значительно увеличить штрафы. Они должны быть на уровне от 1700 до 2500 гривен, то есть от 100 до 150 необлагаемых минимумов.

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