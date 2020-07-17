13:18 17.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Бросил окурок - заплати 2500 гривен штрафа: новый законопроект Верховной Рады

Народные депутаты наконец-то решили взяться за весьма важный законопроект по поводу штрафов за брошенные окурки от сигарет на улице. Штрафы должны серьезно увеличиться.

Бросил окурок - заплати 2500 гривен штрафа: новый законопроект Верховной Рады

Соответствующий законопроект народные депутаты смогут рассмотреть уже осенью. Юрист Лилия Баюш отметила, что закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе и ответственность за бросание окурков и другого мусора на улицах или не установленных для этого местах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PravdaTUT.Lviv.

"Страна подписала соответствующие договоры и должна привести свое законодательство к законодательству в этой сфере в странах Европейского Союза. Фактически, нас сейчас обязывают усилить ответственность", - отметила юрист.

На данный момент штрафы весьма смешные, ведь за выброшенный мусор из поезда придется заплатить до 170 гривен, а если выбросить мусор из автомобиля – то придется заплатить всего 17 гривен. В тоже время сейчас предлагается значительно увеличить штрафы. Они должны быть на уровне от 1700 до 2500 гривен, то есть от 100 до 150 необлагаемых минимумов.

Ранее мы сообщали, что украинскую базу отдыха закрыли на карантин: отдыхающие не планируют уезжать.


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