Во Львове отправят под суд докторов, которые не поставили парню вовремя диагноз

Молодой парень пять дней ходил по разным медицинским учреждениям, однако врачи утверждали, что у него нет никаких серьезных симптомов для госпитализации, а причиной боли якобы стало переедание. Специальная комиссия признала, что Ростислав умер из-за халатности врачей, которые вовремя не поставили правильный диагноз. Расследованием уголовного дела занимается полиция.

Также стало известно, что когда у молодого человека проявились первые симптомы болезни, его отправили в местную больницу. Дежурный врач не провел тщательный медицинский осмотр и заявил, что парень, дескать, просто переел. Врачи не стали проводить комплексное обследование – назначили только анализ мочи. Ростислава отправили домой, посоветовав пить воду и обезболивающее.

Другой врач также не смог установить точный диагноз.

"Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу - уже к другому, к женщине. И опять все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген "ничего такого не показали" и что это "обычная загазованность, которая пройдет", - говорит брат Ростислава.

покрылась темными пятнами, его срочно повезли в больницу. Уже в другом медучреждении парня прооперировали, но спасти жизнь человека уже не удалось. Аппендицит перерос в перитонит.

Согласно заключению экспертизы, причина смерти парня – гангренозно-язвенный аппендицит.

Комиссия постановила, что в смерти 23-летнего парня виноваты врачи, которые халатно отнеслись к своим профессиональным обязанностям. Расследованием дела занимается полиция.

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