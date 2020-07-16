По делу Майдана объявили подозрение бывшему следователю милиции

По данным сотрудников правоохранительных органов, бывший следователь следственного отделения одного из городских отделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года, при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

Также правоохранители отметили, что следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Ранее стало известно, вВ Польше была убита 26-летняя гражданка Украины. Представители пулавского отдела полиции уже задержали 45-летнего мужчину из Молдовы, который подозревается в убийстве.