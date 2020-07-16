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По делу Майдана объявили подозрение бывшему следователю милиции

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему следователю, работавшему в полиции, который сознательно привлек невиновного к уголовной ответственности за массовые протесты 2014 года в Черкассах. Подозрение было выдвинуто бывшему следователю по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины. Об этомВ сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УРА-Информ.

По делу Майдана объявили подозрение бывшему следователю милиции

По данным сотрудников правоохранительных органов, бывший следователь следственного отделения одного из городских отделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года, при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

Также правоохранители отметили, что следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Ранее стало известно, вВ Польше была убита 26-летняя гражданка Украины. Представители пулавского отдела полиции уже задержали 45-летнего мужчину из Молдовы, который подозревается в убийстве.


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