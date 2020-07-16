Еще одна популярная курортная страна открывает свои границы для украинцев: какие условия въезда

Солнечная Болгария стала очередной страной, которая открыла свои границы украинцам. При этом туда можно попасть без каких-либо ограничений, то есть не нужно ни сидеть на изоляции, ни предоставлять негативный ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, ни приходить его по прилету в страну.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на посольство Украины в Софии.

"Решением правительства Болгарии от 15.07.2020 в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31.07.2020.

В то же время, согласно решению министра здравоохранения Республики Болгария от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - отметило в своем сообщении посольство.

То есть уже с сегодняшнего дня, 16 июля, украинские туристы могут снова посещать Болгарию и отправится на популярные курорты этого региона.

Ранее был представлен список из 25 стран, которые открыли свои границы для украинцев.