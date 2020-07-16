10:19 16.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Еще одна популярная курортная страна открывает свои границы для украинцев: какие условия въезда

Продолжает увеличиваться количество стран, которые открывают свои границы для украинских туристов. На этот раз еще одна популярная для наших граждан страна открыла свои курорты.

Еще одна популярная курортная страна открывает свои границы для украинцев: какие условия въезда

Солнечная Болгария стала очередной страной, которая открыла свои границы украинцам. При этом туда можно попасть без каких-либо ограничений, то есть не нужно ни сидеть на изоляции, ни предоставлять негативный ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, ни приходить его по прилету в страну.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на посольство Украины в Софии.

"Решением правительства Болгарии от 15.07.2020 в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31.07.2020.
В то же время, согласно решению министра здравоохранения Республики Болгария от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - отметило в своем сообщении посольство.

То есть уже с сегодняшнего дня, 16 июля, украинские туристы могут снова посещать Болгарию и отправится на популярные курорты этого региона.

Ранее был представлен список из 25 стран, которые открыли свои границы для украинцев.


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