Во Львове умерла 20-летняя девушка от коронавируса: подробности трагедии

Несмотря на меленький процент смертности от коронавируса в Украине в стране каждый день погибает более десяти человек от этой болезни. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже было зафиксировано почти 1500 летальных случаев.
Самая тяжелая ситуация на данный момент во Львовской области. Там каждый день фиксируется самое большое количество новых случаев заражения. Также за последние 24 в этом регионе было зафиксировано пять смертельных случаев. Одной из жертв опасной болезни стала молодая 20-летняя девушка, которая умерла от осложнений в одной из больниц.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что Стрыйскую больницу девушка попала еще в пятницу, однако у нее была диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.
20-летняя девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Отмечается, что на обратилась в больницу только спустя неделю после появления симптомов, все время она лечилась дома. Также известно, что пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 55 000 случаев заражения коронавирусом.