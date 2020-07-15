Во Львове умерла 20-летняя девушка от коронавируса: подробности трагедии

Самая тяжелая ситуация на данный момент во Львовской области. Там каждый день фиксируется самое большое количество новых случаев заражения. Также за последние 24 в этом регионе было зафиксировано пять смертельных случаев. Одной из жертв опасной болезни стала молодая 20-летняя девушка, которая умерла от осложнений в одной из больниц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Стрыйскую больницу девушка попала еще в пятницу, однако у нее была диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она впала в кому, спасти ее жизнь не удалось.

20-летняя девушка имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Отмечается, что на обратилась в больницу только спустя неделю после появления симптомов, все время она лечилась дома. Также известно, что пациентка имела сопутствующие заболевания, но какие именно не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 55 000 случаев заражения коронавирусом.