В Украине планируют расширить права полиции на дорогах

Раньше правоохранительные органы, согласно закону Украины №35 О национальной полиции, имела право остановить водителя на дороге исключительно в случае нарушения правил дорожного движения, то теперь полицейские не обязаны будут называть причину остановки.

Также стоит отметить, что отныне остановив автомобиль, сотрудник органов правопорядка может проверить документы водителя и само транспортное средство. В случае возможной необходимости находящегося за рулем гражданина ожидает штраф.

Ранее сообщалось, вВ Беларуси уже 9 августа должны состояться выборы нового президента государства. 14 июля сотник людей вышли на митинг на улицы Минска. Также акции протеста прошли и в других городах.