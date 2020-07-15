В Украине планируют расширить права полиции на дорогах

Верховная Рада Украины планирует расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов, которые смогут останавливать транспортные средства наВ дорогахВ без объяснения точной и объективной причины. Водителей будут останавливать с целью профилактики или же проверки наличия документов на машину и прав. Расширение полномочий полицейских на дорогах закреплено в тексте законопроекта №2695, который парламентарии уже приняли в первом чтении. Об этомВ сообщает Дорожный адвокат, передает УРА-Информ.
Раньше правоохранительные органы, согласно закону Украины №35 О национальной полиции, имела право остановить водителя на дороге исключительно в случае нарушения правил дорожного движения, то теперь полицейские не обязаны будут называть причину остановки.
Также стоит отметить, что отныне остановив автомобиль, сотрудник органов правопорядка может проверить документы водителя и само транспортное средство. В случае возможной необходимости находящегося за рулем гражданина ожидает штраф.
Ранее сообщалось, вВ Беларуси уже 9 августа должны состояться выборы нового президента государства. 14 июля сотник людей вышли на митинг на улицы Минска. Также акции протеста прошли и в других городах.