11:37 15.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине планируют расширить права полиции на дорогах

Верховная Рада Украины планирует расширить полномочия сотрудников правоохранительных органов, которые смогут останавливать транспортные средства наВ дорогахВ без объяснения точной и объективной причины. Водителей будут останавливать с целью профилактики или же проверки наличия документов на машину и прав. Расширение полномочий полицейских на дорогах закреплено в тексте законопроекта №2695, который парламентарии уже приняли в первом чтении. Об этомВ сообщает Дорожный адвокат, передает УРА-Информ.

В Украине планируют расширить права полиции на дорогах

Раньше правоохранительные органы, согласно закону Украины №35 О национальной полиции, имела право остановить водителя на дороге исключительно в случае нарушения правил дорожного движения, то теперь полицейские не обязаны будут называть причину остановки.

Также стоит отметить, что отныне остановив автомобиль, сотрудник органов правопорядка может проверить документы водителя и само транспортное средство. В случае возможной необходимости находящегося за рулем гражданина ожидает штраф.

Ранее сообщалось, вВ Беларуси уже 9 августа должны состояться выборы нового президента государства. 14 июля сотник людей вышли на митинг на улицы Минска. Также акции протеста прошли и в других городах.


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