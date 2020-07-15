Степанов рассказал насколько в Украине продлят карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что министерство готовит постановление, согласно которому карантинные меры продлят еще на один месяц. При этом МОЗ намерено внести некоторые коррективы в действующий адаптивный карантин, а именно в его правила.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

Таким образом, карантин в Украине намерены продлить до 31 августа, при этом пока не понятно будет ли это окончательная дата или же спустя некоторое время карантин снова продлят.

На данный момент в Украине весьма тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В последние недели показатель новых случаев фиксируется на уровне 600-900 случаев каждый день. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано более 55 тысяч случаев заражения.