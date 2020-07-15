Разъяренные белорусы повыходить на массовые акции протеста, десятки задержанных

По информации местных СМИ, к 19.45 часам проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем собралось митинговать несколько сотен человек. У граждан при себе не было ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице страны и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками митинга. Также сообщается, что на проспекте Независимости в Минске собралось множество велосипедистов.

Группы оппозиционно настроенных активистов вечером 14 июля начали одновременно собираться и в других районах белорусской столицы.

Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции Еврорадио задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо.

Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал Беларусь головного мозга сообщил о задержании журналистов Радио Свобода. Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".

Также стоит отметить, что аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.

По последним данным, было задержано более 70 человек.

"Брестких байкеров, которые сигналили, остановил экипаж ГАИ. Проверили документы и отпустили", - сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что за Анджея Дуду проголосовало 10 миллионов 413 тысяч 94 человека (51,21 процента) во втором утре президентских выборов в Польше, а за Рафала Тшасковски - 9 миллионов 921 тысяча 219 (48,79 процента). Такие официальные результаты выборов в Польше.