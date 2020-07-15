Работа школ с первого сентября: в МОЗ назвали условия

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каких правил будут придерживаться в школах и как будут пускать учителей и учеников в середину здания. Он отметил, что МОЗ смотрит на опыт европейских стран и как там намерены открывать школы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В "Это будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения. Обязательно измерение температуры у детей. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе или учебе. Когда родители приводят детей в школу, они должны обязательно быть в масках при входе в школу. Обязательно должны быть антисептики в школах и под присмотром учителей дети должны ими пользоваться", - отметил Степанов.

Он добавил, что это будут обязательные правила. Он считает, что на следующей недели должны будут разработаны все правила и отправлены на утверждение.

Степанов отметил, что это важное, как для детей, чтобы те знали правила посещения школ, так и для учебных заведений, чтобы те сумели правильно подготовиться к новому учебному году.