ВОЗ снова предупреждает: ситуация с коронавирусом может еще ухудшиться

Я буду честен, слишком много стран (за исключением Европы и Азии) движутся в неправильном направлении, и вирус остается общественным врагом номер один, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время онлайн-брифинга в Женеве.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Если люди не будут следовать основным принципам, единственное направление, которым будет следовать эта пандемия - кризис, но этого не должно быть", - сказал Тедрос.

Глава ВОЗ, действия которого подвергаются жесткой критике со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнул тот факт, что из 230 000 новые инфекции в воскресенье 80% пришли из 10 стран, и 50 процентов только из двух стран, наиболее затронутых пандемией, а именно из США и Бразилии.

"В обозримом будущем не будет возврата к нормальной жизни", - добавил Тедрос.

Группа ВОЗ отправилась в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане в прошлом году. Члены команды помещаются на карантин в соответствии со стандартной процедурой перед началом работы с китайскими учеными.

Ранее мы сообщали, что согласно новым исследованиям коронавирус серьезно поражает сердце.