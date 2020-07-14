10:55 14.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245584:Nataly

Город засыпает, но не "Велюр": Тищенко снова наплевал на правила

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко, судя по всему, категорически не согласен с решением Кабмина. Ресторан народного депутата Украины анонсировал работу до 6 утра. На странице заведения в Instagram размещена реклама, в которой сказано, что когда город засыпает, Велюр все еще работает, передает УРА-Информ.

Город засыпает, но не

На такую вопиющую рекламу нардеп Александра Устинова отреагировала на своей странице в Facebook, и написала, что такая реклама является издевательством над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут, во временя ограничительных карантинных мероприятий в условиях коронакризиса.

"…Тищенко и его ресторан Велюр опять начхали на правила для всех, потому что, когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра…", – поделилась политик.

Ранее стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высокой отметке – более 600 новых пациентов каждый день.


Поделиться

Читайте также:
 
Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу Почему дорожает бензин и что будет с ценами на топливо дальше: эксперты дали прогноз Коронавирус в Украине: стабильно более 600 случаев, данные за 14 июля Большие кадровые назначения: ВР рассмотрит важные вопросы
Проишествия
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив