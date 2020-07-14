Город засыпает, но не "Велюр": Тищенко снова наплевал на правила

На такую вопиющую рекламу нардеп Александра Устинова отреагировала на своей странице в Facebook, и написала, что такая реклама является издевательством над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут, во временя ограничительных карантинных мероприятий в условиях коронакризиса.

"…Тищенко и его ресторан Велюр опять начхали на правила для всех, потому что, когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра…", – поделилась политик.

Ранее стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма высокой отметке – более 600 новых пациентов каждый день.