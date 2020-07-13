15:28 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики бьют тревогу

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа спровоцировала новую проблему: под конец года медики ждут вспышку кори. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сюжет ТСН.

Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики бьют тревогу

При этом и коронавирусная болезнь в Украине списывать рано: статистика сегодня отображает лишь тех лабораторно подтвержденные случаи инфекции, но она не учитывает бессимптомные случаи, когда человек не сдавал тест.

"Если я болен, то понимаю, что мне плохо. Заболел, сижу дома. А если не имею ощутимых симптомов, то езжу на работу, назначаю встречи. Ношу маску в стиле Ван Гог", – цитируетВВ ТСНВВ иммунолога Федора Лапия.

По его мнению, ежедневную статистику по коронавирусу от Минздрава умножать нужно на три.

И пока украинцы носят маски неправильно, а именно: на ухе, под носом или на локте – они сами приближают вторую волну пандемии.

За пять месяцев этого года вакцинацию от кори прошли лишь 30% детей – что катастрофично мало по сравнению с ушедшим годом.

Известно, что катастрофически низкий уровень охвата вакцинацией зафиксирован во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – которые одновременно являются лидерами по заболеваемости COVID-19.

"Плюс к больным COVID-19 мы будем искать места для госпитализации для больных корью. Украина с 2017 по 2019 год имела очень большую вспышку кори. Официально это более 130 тысяч случаев. И эта вспышка нельзя сказать, чтобы прекратилась, потому что с начала 2020 года в стране зарегистрировано более 400 случаев кори", – отметил Лапий.

Он призвал не отказываться от вакцинации.

"Что касается БЦЖ, то есть данные, что она делает иммунитет сильнее... Относительно корь-паротит-краснуха, то это может быть временный эффект, когда ваш организм после вакцинации становится нечувствительным к другим вирусным инфекциям", – резюмировал иммунолог.

Также ранее сообщалось, что на следующей неделе в водах Сены в Париже появится плавающий кинотеатр. Любители кино смогут посмотреть свои любимые работы на лодках.


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