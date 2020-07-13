16:06 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Американец специально заразился коронавирусом на вечеринке: Врач рассказал о его последних словах

После одного из мероприятий под названием "COVID Party" в Техасе скончался 30-летний мужчина. Перед смертью он думал, что коронавирус был "шуткой". Доктор рассказал последние слова мужчины.

Американец специально заразился коронавирусом на вечеринке: Врач рассказал о его последних словах

"COVID Party" - это мероприятие для людей, которые хотят специально заразиться коронавирусом. Цель таких встреч - проверить, существует вирус или нет. Специалисты не сомневаются, что участники просто играют с судьбой. Недавно 30-летний техасец заплатил жизнь за такое развлечение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Guardian.

Доктор Джейн Эпплби из больницы в Сан-Антонио, куда попал мужчина, обнаружила, что состояние 30-летнего ребенка постепенно ухудшается. - Я думаю, что сделал ошибку. Я был уверен, что это был обман, но это не так, - сказал мужчина перед смертью.

"Коронавирусные вечеринки опасны, безответственны и могут привести к смерти", - сказал доктор Роберт Глаттер, врач скорой помощи в больнице Lenox Hill в Манхэттене. - Участие в таком мероприятии может даже привести к преждевременной смерти. И даже если ты выживешь, COVID-19 это не приятно. Это проявляется в хронической усталости, боли, затрудненном дыхании и высокой температуре", - предупреждает Глаттер.

Ранее мы сообщали, что в Украине от коронавируса умерло почти 1400 человек.


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