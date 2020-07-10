12:48 10.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Погода на курортах Украины в выходные: чего ожидать отдыхающим

Середина лета – практически идеально время, чтобы провести летний отдых. Правда, в этом году коронавирус серьезно изменил ситуацию. Несмотря на это, большое количество украинцев отправилось на украинские курорты, чтобы хоть как-то отдохнуть и развеяться.

Погода на курортах Украины в выходные: чего ожидать отдыхающим

Синоптики рассказали, какой погоды ожидать украинцам в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, на популярных украинских курортах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Так в Буковеле в субботу будет облачно, но без дождей, температура воздуха днем прогреется до плюс 24. В воскресенье снова нужно ожидать дожди, температура упадет до плюс 13 дней, а ночью будет холодно – плюс пять.

В Моршине 11 июля будет дождь, но днем температура прогреется до плюс 29. В тоже время в воскресенье уже будет ливень, а температура упадет до плюс 14.

В Трускавце в субботу дождя не будет, температура прогреется до 28 градусов. В воскресенье температура уже упадет до 13, при этом также будет дождь.

В популярной Затоке в субботу и воскресенье будет солнечно, без осадков. Температура воздуха будет выше 30 градусов. Температура воды там чуть более 23 градусов.

В Бердянске также жарко, даже до плюс 34 в воскресенье и без осадков. Температура воды там 26 градусов.

Ранее мы сообщали, что Черногория изменила правила въезда для украинцев.


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