Погода на курортах Украины в выходные: чего ожидать отдыхающим

Синоптики рассказали, какой погоды ожидать украинцам в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, на популярных украинских курортах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Так в Буковеле в субботу будет облачно, но без дождей, температура воздуха днем прогреется до плюс 24. В воскресенье снова нужно ожидать дожди, температура упадет до плюс 13 дней, а ночью будет холодно – плюс пять.

В Моршине 11 июля будет дождь, но днем температура прогреется до плюс 29. В тоже время в воскресенье уже будет ливень, а температура упадет до плюс 14.

В Трускавце в субботу дождя не будет, температура прогреется до 28 градусов. В воскресенье температура уже упадет до 13, при этом также будет дождь.

В популярной Затоке в субботу и воскресенье будет солнечно, без осадков. Температура воздуха будет выше 30 градусов. Температура воды там чуть более 23 градусов.

В Бердянске также жарко, даже до плюс 34 в воскресенье и без осадков. Температура воды там 26 градусов.

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