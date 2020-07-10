10:04 10.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как будут работать школы с первого сентября: МОЗ разрабатывает правила

Вопрос того, как будут работать школы с первого сентября в Украине является одним из самых обсуждаемых в обществе.

Как будут работать школы с первого сентября: МОЗ разрабатывает правила

Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования на данный момент разрабатывают механизм, с помощью которого можно будет определить, каким образом дети будут учиться в новом учебном году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"В условиях адаптивного карантина мы сейчас разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях – дистанционно. Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", – заявил на сегодняшнем брифинг министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что на протяжении 7-10 дней будет представлен соответствующий механизм, в котором будет указано, как и при каких условиях будут учиться дети.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключал, как полное возвращение детей в школы, так и полностью дистанционный вариант, так и промежуточные возможности обучения детей в новом учебном году. По его словам, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.


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