Данилов рассказал, при каких условиях Украина возобновит подачу воды в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1", что Украина должна вернуть поставку воды в Крым только тогда, когда Крымский полуостров снова станет полностью украинским.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%", - сказал он.

Он также отметил, что на данный момент обычные жители Крымского полуострова не имеют проблем с водой. Воды не хватает промышленности, так как это уже совсем другой вопрос.

"Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", - отметил Алексей Данилов.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что войска России попытаются прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.