09:41 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245534:labazovych

Данилов рассказал, при каких условиях Украина возобновит подачу воды в Крым

Вопрос возобновления поставки воды в Крым обсуждается в Украине в последнее время все более и более активно, но все больше украинская власть отмечает, что не намерена этого делать.

Данилов рассказал, при каких условиях Украина возобновит подачу воды в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1", что Украина должна вернуть поставку воды в Крым только тогда, когда Крымский полуостров снова станет полностью украинским.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%", - сказал он.

Он также отметил, что на данный момент обычные жители Крымского полуострова не имеют проблем с водой. Воды не хватает промышленности, так как это уже совсем другой вопрос.

"Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", - отметил Алексей Данилов.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что войска России попытаются прорваться в Херсонскую область из Крыма, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: новый рекорд, но теперь со знаком "плюс" В Украине запустят госпрограмму по трансплантации органов: что пообещал Зеленский Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет Как отличить оригинальный рюкзак Kite?
Проишествия
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив