Умерли самые старые сиамские близнецы в мире: сколько им было лет

Ронни и Донни Галион из Биверкрик, штат Огайо, США, родились 28 октября 1951 года. Мужчины на протяжении всей своей жизни были связаны на высоте живота, они имели, среди прочего общую пищеварительную систему. Врачи предложили своим родителям попытаться разлучить мальчиков вскоре после рождения, но они не согласились, опасаясь смерти близнецов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Первые два года своей жизни мальчики провели в больнице. Когда им было три года, они стали кормильцами своей семьи. Они начали работать в цирке и во время карнавалов.

Они путешествовали по Канаде и США, где их показывали в печально известных "уродских шоу". Мальчики никогда не получали образование, потому что их считали "слишком отвлекающими". Мужчины покинули индустрию развлечений только в 1991 году. Их работа в цирке помогла покрыть расходы на лечение.

С момента ухода из цирка до 2010 года Ронни и Донни Галион жили одни. Однако их ухудшающееся здоровье заставило их жить со своими семьями. В 2014 году, незадолго до достижения 63-летнего возраста, братья были признаны самой долгоживущей парой сиамских близнецов в мире и занесены в книгу рекордов Гиннеса.

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