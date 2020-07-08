Украинцев предупредили о сильном шторме

В ведомстве отметили, что в западных областях днем будут наблюдаться сильные грозы, местами порывы ветра и шквалы от 15 до 20 м/с. В отдельных районах будет идти град (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в украинской прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с (І уровень опасности).

Как сообщалось ранее, многих родителей интересует вопрос, будут ли с первого сентября школы работать в обычном режиме, или дети во время пандемии снова будут находиться на дистанционной учебе.