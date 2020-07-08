13:43 08.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинский врач: больницы переполнены, мы работаем на грани

В Украине все больше больниц заполняются больными на коронавирусную инфекцию, ведь количество новых случае заражения все еще на весьма высоком уровне.

Украинский врач: больницы переполнены, мы работаем на грани

Врач-травматолог Закарпатской областной клинической больницы Богдан Гук рассказал о ситуации, в которой находится его больница, а также другие медицинские заведения по стране.

"Больницы переполнены, мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически свободных мест нет. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести заболевания", - цитирует врача УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Богдан Гук рассказал о том, какие патологии или другие болезни фиксируются у пациентов, которые болеют коронавирусом. Он отметил, что в одном из отделений, где находится 27 пациентов из COVID-19, 14 имеют сахарный диабет. Также большинство пациентов в общей имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами.В Поэтому врачам тяжело лечить, как последствия коронавируса, так и другие патологии.

"Это осложняет течение болезни и лечения, так как несколько патологий приходитсяВ лечить одновременно", - отметил Гук.

Отметим, что в Украине уже более 500 случаев заболеваемости на коронавирус.


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