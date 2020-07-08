12:32 08.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Маска на зеркале заднего вида авто может убить

глава департамента расследований дорожно-транспортных происшествий DEKRA (европейской компании по проверке и инспекции транспортных средств) Питер Рюккер ВВ пояснил, что привычка вешать маскиВВ на зеркало заднего вида транспортного средства крайне опасная привычка. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на DEKRA/DMM.

Маска на зеркале заднего вида авто может убить

В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие автомобилисты стали пренебрегать правилами безопасности. На зеркале не место лишним предметам, и речь идет не только о защитных масках, но также и про ароматизаторы и всякие другие побрякушки.

Эксперт отметил, что любые предметы, которые попадают в поле зрения автомобилиста и своим движением отвлекают его внимание, – увеличивают риск ДТП в несколько раз.

Такие предметы ограничивают видимость дороги (в особенности при повороте на право), а также могут отвлечь водителя от появления в опасной зоне пешехода или велосипедиста.

Поэтому маски в машине лучше оставлять в специальных отсеках для небольших вещей, которые есть в большинстве транспортных средств.

Как ранее стало известно, чтоВВ в США было зарегистрировано более трех миллионов случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии. За последние 24 часа зарегистрировано рекордное увеличение ежедневных инфекций более чем на 60 000 человек.ВВ 


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