В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие автомобилисты стали пренебрегать правилами безопасности. На зеркале не место лишним предметам, и речь идет не только о защитных масках, но также и про ароматизаторы и всякие другие побрякушки.

Эксперт отметил, что любые предметы, которые попадают в поле зрения автомобилиста и своим движением отвлекают его внимание, – увеличивают риск ДТП в несколько раз.

Такие предметы ограничивают видимость дороги (в особенности при повороте на право), а также могут отвлечь водителя от появления в опасной зоне пешехода или велосипедиста.

Поэтому маски в машине лучше оставлять в специальных отсеках для небольших вещей, которые есть в большинстве транспортных средств.

Как ранее стало известно, чтоВВ в США было зарегистрировано более трех миллионов случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии. За последние 24 часа зарегистрировано рекордное увеличение ежедневных инфекций более чем на 60 000 человек.ВВ