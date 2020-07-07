В Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы: что известно

В издании отметили, что смертельную болезнь подтвердили у пастуха, который обратился за помощью в медучреждение с симптомами данного заболевания.

Подозрение на заболевание существует у 15-летнего мальчика, который контактировал с собакой, которая ранее поймала сурка.

Власти данного региона объявили до конца года предупреждение 3-го уровня, которое запрещает охоту и потребление мяса животных, которые могут быть переносчиками бубонной чумы.

Стоить отметить, что бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека.

Бактериальная инфекция бубонной чумы была причиной одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества, которая в 14 веке унесла жизни около 50 млн человек по всей Европе и Азии.

Как стало известно ранее, одесский лабораторный центр установил несоответствие морской воды на городских пляжах принятым микробиологическим нормам.ВВ