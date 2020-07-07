14:04 07.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Европе пока не готовы полностью открыть границы для всех: подробности

Европейском Союзе в данный момент рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ для других государств, пересечение которых было ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это сентябрь, конец текущего года или вообще грядущий новый год, заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

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В Европе пока не готовы полностью открыть границы для всех: подробности

"Исходя из оценки оперативной ситуации, мы дополнили рекомендации Еврокомиссии по отмене временных ограничений на "несущественные" (несвязанные с острой потребностью или профессиональной деятельностью – ред.) путешествия в ЕС. Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - резюмировал Леджери.

Агентство сейчас планирует расширить обмен информацией с третьими странами. К примеру, Frontex направит офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Как сообщалось ранее,В Турция является одной из немногих туристических стран, которые открыли свои границы для украинских граждан. Однако теперь и там изменились некоторые условия въезда.


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